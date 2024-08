Lourdes Arrieta renunció a La Libertad Avanza y conformó el monobloque "Fuerzas del cielo"

Qué dijo Lourdes Arrieta tras abandonar el bloque libertario

En diálogo con la prensa, la mendocina afirmó: “Un hecho tan delicado como los delitos de lesa humanidad no puede ser tratado a la ligera, y tampoco puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del presidente”. “Por ahora estoy sola y he decidido crear mi propio monobloque. No puedo ser parte de un lugar donde no me respetan. Es evidente el maltrato y la falta de consideración; me dejaron sola y no investigan a quienes deben investigar”, señaló.