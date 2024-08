Un ex San Martín decidió colgar los botines para ser ayudante de De Muner en Defensa y Justicia

A los 40 años Hernán Pellerano decidió ponerle un punto final a su carrera como futbolista profesional. A pesar de formar parte del plantel de Gimnasia de Jujuy, el ex zaguero de San Martín recibió el llamado de Pablo De Muner y no dudó. Asumirá como ayudante de campo del ex técnico de San Martín en su nuevo desafío en Defensa y Justicia, para afrontar lo que resta de la Liga Profesional.