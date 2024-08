San Martín de Tucumán y el "Santo" sanjuanino se parecen más de la cuenta: ¿quién es el favorito para el sábado?

Como curiosidad, ambos comparten la racha de victorias más larga del torneo; es decir, seis victorias consecutivas. San Martín de San Juan las consiguió entre las fechas 13 y 18 (Atlético Rafaela, Guillermo Brown, Agropecuario, All Boys, Tristán Suárez y Patronato). El “Santo”, por su parte, realizó el hito entre las jornadas 23 y 28 en las que superó a San Miguel, Quilmes, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros, Chacarita y Chaco For Ever. De este modo, el equipo de Diego Flores entró en la historia del club debido a que fue el que más victorias consiguió en torneos organizados por AFA.