Le toca declarar a uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Fernández

El inicio de la semana puede resultar reveladora para la causa judicial que afronta el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, a raíz de la denuncia radicada por su ex pareja Fabiola Yáñez. El fiscal Ramiro González ya escuchó a las dos primeras testigos de la causa y hoy espera a Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos y uno de los hombres de máxima confianza del ex jefe de Estado