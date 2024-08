Denuncia contra Alberto Fernández: podría declarar un testigo que habría visto a Fabiola Yáñez golpeada

Según añadieron, la acción del video se explica porque se intentó “disimular el golpe y la hinchazón, para poder luego tratar de ocultarlo con maquillaje”, e indicaron que la imagen data del día 22 de junio de 2021. Yáñez, por su parte, dijo a través del escrito que la fecha es coincidente con lo relatado en el intercambio de mensajes con María Cantero. La ex secretaria privada de Fernández confirmó el intercambio de comunicaciones con la ex primera dama y también el envío de imágenes donde se la veía golpeada, sumado a los chats donde Fernández no negaba las agresiones.