Yáñez aportó un video para probar los golpes de Alberto Fernández

El ex presidente, en los tribunales ordinarios

La denuncia penal que presentó el ex presidente Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez no se investigaría en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó que se trata de un caso que debe tramitar en la justicia penal ordinaria, no en el fuero federal. De esa manera, quedaría aislada del caso por violencia de género, actualmente a cargo del fiscal Ramiro González. “Habré de solicitarle a V.S. se declare incompetente en razón de la materia para entender en las presentes actuaciones y, en consecuencia, remita el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se desvincule el juzgado que deberá́ continuar con el trámite del sumario”, sostuvo Taiano. La última palabra la tiene ahora la jueza Eugenia Capuchetti, que regresó ayer de una licencia.