Alberdi, Urquiza y Gorostiaga

Sobre tal designación, Alberdi le escribió a su amigo Félix Frías una carta en la que le comentaba: “Mi libro me ha valido el nombramiento de encargado de negocios cerca de este país; no sé si admitir este empleo, que perjudica mis intereses pecuniarios, pero veo en ello una distinción por los trabajos de la inteligencia, que me hace pensar bien de Urquiza. Por lo que veo y me escriben muchos de Bs. Ayres hay que esperar todavía muchas cosas de ese hombre”.