Por qué leer a Alberdi hoy

Estas líneas pretenden ser una reflexión un poco más extensa sobre un recorte absolutamente arbitrario de la obra de mi comprovinciano. Debo confesar que no soy un experto en Alberdi ni me he dedicado a estudiar su obra. Simplemente la consumí en forma desordenada. Cada libro que caía en mis manos me llevaba a otro. Como un laberinto, cuando creía haber encontrado la salida, siempre había una vuelta más para dar y descubrir otro aspecto del autor. ¿Y qué hacía yo? Pues la daba, con gusto. Ni se me ocurría salir por arriba y abandonar su lectura.