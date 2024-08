Saben lo que es ganar el Regional del NOA con Lawn Tennis y Tucumán Rugby, y quieren volver a hacerlo

“Hicimos las cosas bien para llegar a dos o tres finales. No pudimos ganarlas porque son partidos aparte que se definen por detalles, y el otro equipo también juega”, opinó López Islas. “No me doy mucha rosca con eso. Hemos tenido procesos que no han sido coronados con la frutilla del postre, pero fueron muy interesantes, de mucho aprendizaje, donde surgieron muy buenos jugadores”, dijo Barrera.