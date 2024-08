Definición del Regional del NOA: el pedido de "silencio saludable" se hizo escuchar

Cuando Inés Terán fue entrevistada en LG Central, uno de los informativos de LG Play, por algunos instantes su voz se oía quebrada. Pero la mantuvo firme porque estaba segura que era lo necesario para que Francisco Schujman Terán, su hijo, no sufra de nuevo lo que sufrió el sábado pasado en la semifinal del Regional del NOA entre Tucumán Rugby y Universitario. Fue tal el malestar que el jovencito soportó estoicamente para después alentar a más no poder a su equipo “verdinegro” que su mamá no se quedó de brazos cruzados. “Fran”, descripto por su madre, tiene miedo profundo a los ruidos fuertes, como los que hubo en el partido que se disputó en la cancha del club de Marcos Paz.