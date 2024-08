Milei criticó el rechazo de Macri a la suba de fondos para la SIDE: “Las explicaciones que me dio no me resultaron satisfactorias”

Javier Milei mantuvo una reunión con el ex presidente, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. El encuentro se concretó luego del rechazo de Diputados al DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE. “Me dio las explicaciones, la verdad, que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”, planteó el libertario.