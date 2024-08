La reforma jubilatoria que aprobó el Senado será vetada

En su intervención por el debate del proyecto, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto habló de la posibilidad de que el presidente Milei vete al proyecto de ley y envió un mensaje contra la oposición: “Acá hubo quienes vetaron el 82% móvil”, al recordar que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner anuló la Ley del 82% móvil en 2010. “Esto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un problema que no hace a la unión de los argentinos”, agregó.