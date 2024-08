McDonald’s cumple 25 años en Tucumán y lo celebra con muchas sorpresas para sus clientes

Mercedes Paz, ex deportista de gran trayectoria y actual operadora de la franquicia en Tucumán, recuerda con emoción los primeros días de esta aventura: “Cuando yo era tenista, vi la marca en otros países y me llamó la atención. Como tucumana que quiero tanto a mi provincia, siempre dije: esto es algo lindo, lo quiero traer acá. En el momento de terminar mi carrera, me interioricé por la marca y así fue como en el año 1999 inauguramos el primer local del Norte Argentino”.