Caputo descartó un reajuste en el dólar oficial para evitar un impacto en los precios

Respecto a la salida del cepo, el ministro sostuvo que “hay una ansiedad entendible de muchos pero que no es la ansiedad que nos mueve día a día, para nosotros no es un tema de tiempos sino un tema de formas. Lo haremos lo antes posible, pero, cuando salgamos, estaremos seguros de que no generará problemas a la sociedad. No se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien. La salida del cepo será cuando estén dadas las condiciones y estamos trabajando para que sea lo antes posible”.