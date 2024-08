Luis Caputo: “del cepo cambiario vamos a salir bien”

En la respuesta, el titular del Palacio de Hacienda trató de bajar las expectativas del sector privado, pero dejando en claro que esa meta se dará cuando las reservas internacionales se fortalezcan. “Todavía no están dadas las condiciones, y como este es un proyecto a largo plazo, independientemente del color político, no hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o después. Tienen que saber que hay un rumbo y eso es lo que no va a cambiar. No es cierto que no se pueda crecer con cepo, porque estamos viendo que el país se empieza a recuperar”, indicó Caputo.