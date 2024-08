Carolina Losada lanzó duras acusaciones contra Ariel Lijo

“De todas maneras, discúlpeme senadora y presidente [Guadalupe Tagliaferri] en este momento. Realmente parece que fuera la abogada defensora del juez. En fútbol diríamos que está enfriando el partido. Le hice una pregunta y la verdad que me parece fuera de lugar que le diga que puede contestar o no. Es un aspirante a la Corte Suprema. La verdad me parece... Me sorprende de usted”, le cuestionó Losada a Tagliaferri cuando tuvo uso de la palabra. Su crítica no quedó sin responder.