Jennifer López y Ben Affleck, separados: los motivos detrás de un divorcio que costará millones

De acuerdo con el portal, la intérprete de éxitos como Jenny from the Block, Waiting for Tonight y On the Floor no presentó los documentos a través de un abogado sino que hizo el trámite ella misma. En los papeles estableció la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la Gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dejando en evidencia los rumores sobre la situación de su matrimonio.