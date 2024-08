Qué dijo Fátima Florez al ser consultada sobre el romance de Javier Milei y "Yuyito" González

Luego, ante la pregunta de cómo tomó en su momento la visita de Milei al programa de "Yuyito", a finales de 2023, cuando el actual presidente aún estaba en pareja con ella, Fátima expresó: "No tengo idea. No es una pregunta que me tengas que hacer a mí. Yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto".