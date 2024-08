"Yuyito" González reveló qué es lo que la enamoró de Javier Milei

De lo que sí habló Yuyito fue de la diferencia de edad que mantiene con Milei: ella tiene 64 y él 53. “Es ahora o nunca. No soy una nena. Para mí es una bendición de Dios, cuando no pensaba que iba a tener una pareja y me iba a enamorar”, destacó. “Yo era recontra prejuiciosa y me di cuenta de que la condición de una mujer madura en una relación suma increíblemente”, agregó, entusiasmada. “Señoras, empecemos a reivindicar esta madurez que suma muchísimo”, sentenció.