Advierten que dos de cada 10 mascotas no reciben las vacunas necesarias por la crisis económica

El especialista en clínica médica y quirúrgica de perros y gatos, Juan Enrique Romero, señaló: "Sin lugar a dudas, el hecho de no ejercer la vacunación por razones de costo pone en riesgo la vida del animal. Sobre todo, no administrar la séxtuple en el perro porque lo protege contra el moquillo, una enfermedad polifacética que no tiene cura".