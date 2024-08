Se retira Willy Quiroga: el creador de “La Biblia” no actuará en el teatro Mercedes Sosa

“Con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda. Desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar. Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Quiero agradecerles por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado”, afirmó en un video, con tono sombrío.