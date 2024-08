Con un video, "Betty" Rojkés criticó el fallo de Ramos Padilla: "Este juicio fue una farsa”

“Más de 80 testigos tuvieron que irse a Buenos Aires para declarar. ¿Todos le mintieron? ¿Todos mintieron bajo juramento y usted no tomó ninguna medida al respecto? ¿La única que no miente es la denunciante? ¿Una mujer mayor de edad, de buena situación económica y buena formación cultural es la única que no miente?”, prosiguió en el video, publicado en las redes sociales.