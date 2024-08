“Alperovich le ofrecía protección, pero al mismo tiempo la cosificaba, transformándola en un objeto de su pertenencia”

Ramos Padilla no dejó punto sin analizar. En 389 páginas desglosa el caso, escudriña en los testimonios, hace una valoración de los testimonios y no deja dudas: para él Alperovich fue el autor de cada uno de los nueve ataques que la víctima, una sobrina segunda y ex colaboradora del condenado, dijo haber sufrido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.