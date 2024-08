Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, habló sobre la denuncia de Fabiola Yáñez

“Tengo 29 años, yo solo respondo por lo que me compete a mí. Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22. No tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes, lo único que tengo es el amor de las mejores personas del mundo y una salud mental más fuerte de lo que pensaba, de la cual me ocupo desde hace ya muchos años, porque de mí me ocupo yo”, aclaró, desligándose del escándalo de su papá.