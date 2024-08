Auge y caída de Alberto Fernández

La biografía de Silvia Mercado es reveladora desde el título y su bajada: El presidente que no quiso ser. Traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista. El título alude a la biografía de Miguel Bonasso sobre Héctor Cámpora (El presidente que no fue) pero la formulación se diferencia porque indica un acto voluntario. AF (Alberto Fernández) no ejerció el poder plenamente, no porque no pudo sino porque nunca pretendió hacerlo. Esa renuncia ab initio, ignorada por pioneros del albertismo como Juan Manzur, es rastreada por Mercado en su libro.