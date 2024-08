Escándalo en el poder: figuras clave, chats y otro video en el caso de Alberto

En las imágenes, se observa a la hija de Roberto Pettinato en el sillón de Rivadavia, a la vez que se escucha al ex jefe de Estado pidiéndole que le diga que lo ama. “Ahora tenés que decírmelo”, le solicita, mientras filma la escena. “Te amo”, contesta la periodista. “Pero no te escucho”, insiste Fernández. Mirando a la cámara, Pettinato vuelve a decirle que lo ama, y el ex presidente le pregunta entonces si está segura. “Más o menos, no tanto. Pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”, lanza la comunicadora, en tono de broma. “Pero, ¿me amás o no me amás?”, repregunta Fernández. “Te amo, y por eso te voy a matar”, finaliza Pettinato.