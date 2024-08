¿Qué dijo Tamara Pettinato sobre el escándalo por su video con Alberto Fernández?

Y reveló: “No me escapé. No me escondí. No tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto por algo que no elegís y que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve; que no estaba en mi teléfono y que no salió de mí. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después... Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género (de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Fernández)”.