River Plate pudo ganarle a Talleres en Córdoba que terminó con 10 jugadores

Desde los 14 minutos del segundo tiempo, Talleres jugó con un hombre menos. Pese a esa desventaja numérica, la “T” no se achicó, pero no pudo mantenerse. Por el lado de River Plate, Marcelo Gallardo, que cumplía su segundo partido desde su regreso hace unos días al club, se desesperaba porque sus dirigidos no podían mejorar en el juego.