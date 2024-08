Qué respondió Roberto Pettinato sobre el video de su hija Tamara y Alberto Fernández

Consultado por la salud de Felipe, el hijo que está condenado a nueve meses de prisión por abusar de una chica de 15 años y procesado en la causa que investiga la muerte de su neurólogo tras un incendio en su departamento, Roberto dijo: “Mi hijo está muy bien. Está internado en una clínica, y es un gran y enorme paciente. Entonces evoluciona superbien, porque no es un tipo quilombero. Ahora, después, nobody knows. El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos”.