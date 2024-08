Las fuertes explicaciones de Tamara Pettinato en su vuelta a la radio

Pettinato insistió en que no tiene miedo, aunque confesó que siente una profunda angustia por lo ocurrido. "No es que salís a la calle y la gente que te putea en las redes te agarra y te sacude", dijo, refiriéndose a la diferencia entre las agresiones en línea y la vida real. "El día que más me angustié fue cuando mi hijo me dijo 'me pone triste lo que están diciendo de vos'", recordó, visiblemente conmovida. Además, explicó que, para protegerlo, lo hizo faltar al colegio después de que viera el video en TikTok.