Cristina Fernández habló del hostigamiento mediático y pidió que se investigue a los autores intelectuales

Fernández de Kirchner también reflexionó sobre su condición de mujer como un factor que alimenta el encono hacia su figura. "La verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví y no serviré nunca. Y eso les molesta, y lo irrita más [porque soy mujer]. Si un hombre se opusiera a eso no les molestaría tanto como una mujer", afirmó para luego explicar que "no soy feminista pero tampoco soy estúpida".