Cristina Fernández, en México: "En Venezuela no hay ni diablos ni ángeles"

“La verdad es que estoy muy emocionada por el afecto cariño. Es una caricia al alma. Primero quiero agradecer al instituto Moreno y al Patria, que fueron un poco los que organizaron el evento”, sostuvo la ex jefa de Estado y agregó: “Además del agradecimiento, el reconocimiento para aquellos que seguimos apostando a la formación de cuadros de información en épocas de fake news y de redes sociales. Es necesario formarse e informarse frente a un cultura líquida que no investiga y que no sabe, por eso mi reconocimiento a todos aquellos que siguen apostando a la historia, no solamente al momento fotográfico que estamos viviendo”.