Cristina Kirchner pidió que se publiquen las actas electorales de Venezuela “por el legado de Chávez”

Asimismo, y apuntando contra el líder nacional Javier Milei por su discurso liberal en Argentina, habló sobre que la región latinoamericana nació “de la utopía de la libertad”, pero distinguió: “no de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake new sos libre”. “No, sos un ser gris; que si no tuvieras un celular y no existieran las redes, serías todavía más gris y más inexistente”, lanzó la referente de Unión por la Patria (UP). “Pero bueno, así están las cosas”, agregó luego. En línea con el discurso sobre las utopías, aseguró que le siguieron las de la igualdad, la justicia y la paz, siendo la que tiene que ver con el Poder Judicial la que la llevó a enfrentar un proceso jurídico por corrupción que, según estableció, respondía a cuestiones meramente electorales de la época, por tratarse de un sumario que se lanzó desde 2016 a 2019, antes de su candidatura.