Los puntos más fuertes de la declaración de Fabiola Yáñez ante la Justicia: "La violencia era moneda corriente en Olivos"

- Mencionó a Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer. Yáñez ratificó que en un viaje a Brasil le mostró fotos de las agresiones y un video de una mujer teniendo sexo con el entonces presidente. Ahora añadió que en los últimos días la ex ministra le escribió por WhatsApp para decirle que ella no sabía nada. La ex primera dama aportará ese chat a la justicia. Lo mismo que otros documentos que dijo que tiene para acompañar