Fabiola Yáñez: la Justicia busca pruebas de las agresiones y analiza el llamado de testigos

La secretaria histórica

Al mismo tiempo, quien también podría ser convocada a declarar es la histórica secretaria privada del ex presidente, María Cantero. Su nombre quedó involucrado en la investigación por los seguros. Cantero no es la única, ya que existe la posibilidad de que también sea llamado a dar su testimonio el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, quien fue mencionado durante la declaración de Fabiola Yáñez.