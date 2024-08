Martín Guzmán sobre Alberto Fernández: “Me genera un profundo asco”

Durante una entrevista en Radio con vos, quien fuere un pilar en la primera parte de la gestión albertista, no escatimó en reparos ante las imágenes y declaraciones que se conocieron en la últimas semanas en torno a las agresiones que habría sufrido Fabiola en la Quinta de Olivos. “Lo primero que me generan todas las noticias que vivimos esta semana es un profundo asco. Me parece que hay cosas que son muy graves”, evaluó Guzmán.