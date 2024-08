Fabiola Yáñez declaró que comenzó a consumir alcohol y marihuana por los golpes que recibía

La ex primera dama Fabiola Yáñez ratificó hoy ante la Justicia las acusaciones contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Durante cuatro horas, habló de nuevos episodios violentos y anticipó que aportará nuevas pruebas, principalmente chats con otras personas. Además, le dijo al fiscal federal Ramiro González que por estos episodios agresivos comenzó a consumir alcohol y marihuana, y que el ex presidente también tomaba alcohol.