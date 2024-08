Quién es Mariana Arce, la abogada que decidió no defender a Alberto Fernández

Recientemente, Arce fue mencionada en un artículo de El País como la abogada que acompañó al expresidente Alberto Fernández durante una entrevista, en medio de la polémica por la denuncia de violencia de género presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Sin embargo, en declaraciones a La Nación, Arce aclaró que nunca llegó a representar legalmente a Fernández. Aunque fue consultada para asumir su defensa, decidió no hacerlo por no poder dedicarle el tiempo necesario.