Ricardo Quintela reconoció que le gustaría ser presidente del Partido Justicialista

El viernes, luego de conocerse la acusación contra Fernández, se conoció la versión de que el ex jefe de Estado había renunciado a la conducción del PJ. Esa noticia fue desmentida el lunes por el apoderado del partido, Eduardo López Wesselhoefft, quien indicó que hasta el momento "no llegó ninguna renuncia" del ex mandatario a la conducción del partido, por lo que "sigue siendo" el titular de ese espacio.