La reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Yáñez sostuvo este lunes que la secretaría de Fernández, María Cantero, sabía de las agresiones pero también mencionó a la ex ministra de Género, Ayelén Mesina. “En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije 'tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada', se queda callada. Dice 'no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer'. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: '¿estás mejor?'", relató sobre el rol de la ex ministra.