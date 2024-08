La broma del hijo de Tino Costa y el pedido del ex volante por un futbolista de San Martín de Tucumán

"Se dio en una etapa de mi carrera donde me había ido de San Lorenzo, donde no había jugado lo que yo quería. Me fui con esa espinita de Argentina, en España jugué un año más y es ahí cuando llega la posibilidad de volver. Cuando me empezaron a llegar los videos del ascenso, de cómo se vivía el fútbol en el interior fue algo de lo que más me llamó la atención y gran parte de la decisión fue eso también", explicó "Tino" en el canal de streaming.