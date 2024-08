¿Cuáles fueron las rachas de victorias más largas de la historia de San Martín de Tucumán jugando torneos organizados por la AFA?

Las particularidades no acaban allí. En aquel duelo, el DT Daniel Petrella no estuvo en el banco por unos problemas de salud. “Al revisarlo constaté que sufría como un principio de conmoción. Le tomé la presión pero se mantenía normal. Luego de tres horas de observación, repetí la prueba y esta vez registró presión alta. Inmediatamente fue internado con un neurólogo. Ahora está bien, pero no hay diagnóstico definitivo”, explicaba el médico Martín Boada en diálogo con LA GACETA. Así, el partido fue dirigido por Hipólito Berardi, preparador físico, y René Juárez, gerente del departamento fútbol.