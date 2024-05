"Tino" Costa, ex San Martín de Tucumán, jugará su último partido como profesional

Luego, retornó para jugar el torneo Transición 2020/21, luego del párate del fútbol por la pandemia, y se quedó hasta finales de la temporada 2022. En ese periodo, tuvo 50 presencias y seis tantos. "Ojalá algún día se dé. Me encantaría tener un partido despedida en San Martín. Aunque sea ir y visitar La Ciudadela. No tuve esa posibilidad por cómo se dieron las cosas, no me pude despedir de esa gente que me había dado tanto cariño", dijo "Tino" en diálogo con San Martín Play.