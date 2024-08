Quién es Cecilia del Milagro Hermoso, la funcionaria que Fabiola Yáñez apuntó como amante de Alberto Fernández

Yañez lo cuenta de este modo, según el extracto de la declaración que publicó el portal Infobae: “En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con #l, lo cual el negaba", introdujo Yañez.