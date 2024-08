Luciana Rubinska negó un vínculo con Alberto Fernández: "Las redes sociales es un foco de basura"

Rubinska dijo que sólo tuvo una relación profesional con Alberto Fernández

"Yo tuve una relación profesional (con Alberto Fernández) como tuvimos muchos periodistas", aclaró y sostuvo: "Yo tengo dos lecturas -dijo en referencia a las versiones que se empeñaron en vincularla con el ex mandatario-. Una es la de los periodistas que se hacen eco de la basura que se escucha y se lee. Como periodistas, tenemos que tomar las cosas con seriedad y no dejarlo pasar". "Después pasó otra cosa. Yo tuve como la mayoría de los periodistas en la Argentina algún tipo de búsqueda de información porque me gusta investigar y preguntar. En ese contacto directo, le he preguntado (al ex presidente), como una fuente permanente, sobre la cuarentena, sobre Vicentín", relató.