Dar más de lo esperado: el networking que va según el tucumano creador de Funka Brands

El emprendedor sugiere elaborar la propia propuesta de valor y estar seguro de lo que podés ofrecer porque, cuando fue a eventos para los cuales no se preparó de esa manera, sintió que no pudo tener conversaciones valiosas. Así que la mentalidad de "voy a un evento de networking sólo para hacer contactos" ya no funciona y, lo que es más importante, no resulta simpática entre quienes pueden abrir esas puertas que todo emprendimiento debe atravesar para desarrollarse y prosperar.