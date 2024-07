El influencer tucumano del café dio un paso internacional y abrió su primer local en Portugal

Luego de trabajar un año en Negüe y de haber aprendido sobre gastronomía, decidió abrirse camino por sí mismo y probar algo nuevo: las capacitaciones. Para vender sus servicios, aplicó la técnica de ir de “puerta en puerta”, más específicamente, de bar en bar. Su método consistía en visitar un establecimiento; pedir un café y evaluarlo: si consideraba que podía mejorar, se acercaba a charlar con el equipo y ofrecía sus capacitaciones. Fue a decenas de cafeterías y su propuesta siempre era rechazada. “La mayoría de la gente no sabía ni qué era ser barista. ‘¿Barista? ¿el del tránsito?’ preguntaban. Me decían, ‘¿qué me vas a enseñar vos?’ Imaginate, no tenía ni 30 años en ese momento”, relata “Tony”. Pero él no se rindió y llegó por fin el día que el dueño de un bar decidió confiar en sus conocimientos.