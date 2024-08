Una rapera tucumana lidera un movimiento antibullying de artistas emergentes

Un punto muy importante sobre esto es que Lourdes no cobra un centavo por su trabajo artístico (sus ingresos provienen de un empleo en el negocio de su madre). Incluso le genera algunos gastos, pero eso no le interesa. “Todo lo hago con humildad y desde el corazón, con la convicción de que no todos tienen las mismas oportunidades. No importa de dónde venga la persona o su situación económica: sólo con dedicación y talento, se puede llegar muy lejos”, meditó.