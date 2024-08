Violencia de género: Fabiola Yañez ampliará la denuncia contra Alberto Fernández

Fioribello dijo que analiza viajar a Madrid, donde vive la ex primera dama, para hablar personalmente con ella. “Está con mucha preocupación por todo esto, muy angustiada y compungida, muy nerviosa, tiene mucho miedo -dijo-. Hoy ella me habló y me dijo ‘Tengo fotos con la cara destrozada, desfigurada’. Esas fotos las tiene y van a aparecer, después habrá que explicar en qué contexto fueron, si son golpes, quién se los produjo, de qué forma”, remarcó.