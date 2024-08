La Justicia espera que Fabiola Yáñez vuelva a declarar

Dirigencia desilusionada: “Nunca me lo hubiera imaginado en una actitud violenta”

La ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se refirió a los hechos relatados por la última primera dama ante el juez Ercolini y afirmó que el ex presidente no parece ser un hombre violento. “Nunca me lo hubiera imaginado en una actitud violenta porque no tiene esas características”, señaló la dirigente en diálogo con Radio Con Vos, donde también reconoció que la denuncia es relevante y que debe ser investigada por la justicia. Con respecto a cómo se siente luego de que se dieran a conocer estos episodios, indicó: “Lo que siento es una terrible tristeza, honestamente”.